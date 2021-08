Unwetter : Urlaubsorte in Mexiko wappnen sich gegen Hurrikan „Grace“

Flüge wurden abgesagt, Geschäfte mit Brettern vernagelt und Touristen in Notunterkünften untergebracht: Mexiko rüstet sich gegen den Hurrikan „Grace“.

Tulum | Wegen des herannahenden Hurrikans „Grace“ sind im mexikanischen Touristenort Tulum die Hotels evakuiert worden. Die Gäste seien in Notunterkünften untergebracht worden, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Quintana Roo an Mexikos Karibikküste, Carlos Joaquín, am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter. Es würden bis zu vier Meter hohe Wellen erwar...

