Corona-Infektionen : Nach Appell an Urlauber: Fallzahlen in den Niederlanden explodieren

In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen explosionsartig gestiegen. Das Nachbarland hatte gerade nahezu alle Corona-Maßnahmen aufgehoben und um deutsche Touristen geworben.

Den Haag | Am Donnerstag wurden in den Niederlanden rund 5500 Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai, wie das nationale Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Donnerstag mitteilte. Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Auf 100.000 Einwohner kommen nun etwa 67 Neuinfektionen in sieben Tagen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.