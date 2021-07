Starkregen, Hagel, Sturm : Unwetterwarnung: So turbulent wird es im Norden

Große Teile der Republik – besonders im Süden – wurden in den vergangenen Tagen von schweren Unwettern heimgesucht. So besorgt muss der Norden über die Wetterextreme sein.

Offenbach | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Teile Deutschlands Unwetter bis in den Donnerstag hinein voraus. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Hessens könne es zu extremen Unwettern kommen, teilten die Meteorologen am Mittwoch in Offenbach mit. Extremer Dauerregen beziehungsweise länger anhaltender Starkregen könnten bis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.