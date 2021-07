Schwere Verletzungen : Unfall am Bodensee: Frau gerät unter Schiffsschraube

Eine Schweizerin wird aus noch ungeklärten Gründen von ihrem eigenen Motorbootfahrt überfahren. Andere Bootsfahrer retten sie schwer verletzt.

Moos | Eine Frau ist auf dem Untersee bei Moos (Landkreis Konstanz) über Bord gegangen und durch eine Schiffsschraube ihres Bootes schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Bootsführerin aus der Schweiz bei dem Unglück am Montagabend schwer am Oberkörper und Kopf verletzt. Die Frau ging demnach aus bislang ungeklärter Ursache auf dem See ü...

