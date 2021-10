Umfrage des Tages : Keine Lego-Spielsets mehr nur für Jungs oder Mädchen – Finden Sie das richtig?

Lego möchte Spielsets künftig nicht mehr explizit nur für eins der Geschlechter vermarkten. Finden Sie den Schritt richtig? Stimmen Sie ab!

14. Oktober 2021, 07:25 Uhr

Kopenhagen | Nachdem eine internationale Studie erschreckende Erkenntnisse zutage brachte, will Lego sein Spielzeug künftig nicht mehr gezielt für Mädchen oder für Jungen vermarkten. Spielsets werden daher künftig nicht mehr als „für Mädchen“ oder „für Jungs“ gekennzeichnet.

Hintergrund ist die Inklusions-Strategie des Konzerns. So machte Lego im Mai Schlagzeilen mit dem ersten LGBTQ+-Legoset. Nun stehen Gendernormen im Fokus. Dass diese problematisch sind, ergab eine Studie, die der weltgrößte Spielzeughersteller in Auftrag gab.

71 Prozent der Jungs gaben in der Befragung an, Spott zu fürchten, wenn sie mit Spielzeug hantierten, dass explizit für Mädchen vermarktet wird. Diese Sorge übertragen offenbar die Eltern. So ergab die Untersuchung des US-amerikanischen "Geena Davis Institute of Gender in Media", dass auch Eltern häufig fürchten, ihre Söhne würden von anderen aufgezogen, wenn sie vermeintliche Mädchen-Spielsachen nutzen.

Lego will der Entwicklung entgegentreten. Der Job sei es nun, Jungs und Mädchen zu ermutigen, mit Sets zu spielen, die traditionell als 'nicht für sie' angesehen werden.

Daher unsere heutige Umfrage des Tages. Was meinen Sie, finden Sie es richtig, dass Lego künftig nicht mehr zwischen Spielsets für Jungs und Mädchen unterscheidet?

Hinweis: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.