Umfrage des Tages : Ukraine-Krieg und Rosenmontag: Die Mehrheit findet, man sollte keinen Karneval feiern

Darf man feiern, wenn Leid und Krieg so nah sind? Am Rosenmontag wollen wir von Ihnen wissen, ob in diesen Zeiten Karneval gefeiert werden sollte. Stimmen Sie ab – auch ohne Abo.

28. Februar 2022, 06:21 Uhr

Flensburg | Hier wird geschunkelt, dort fallen Bomben. Am heutigen Montag – dem Rosenmontag – findet die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt. Eigentlich. In vielen Karnevalshochburgen wurden Veranstaltungen abgesagt – und das ausnahmsweise nicht aufgrund der Corona-Lage. Doch nicht überall wird trotz des Krieges auf Umzüge, Kamelle, Bier und Kostüme verzichtet.

Wie sehen Sie das? Ist ausgelassenes Feiern willkommene Abwechslung und Ablenkung, wenn Krise nahtlos auf Krise folgt oder sind fechtfröhliche Karnevalsfeiern in Anbetracht der Bilder aus der Ukraine geschmacklos? Stimmen Sie hier ab:

Empfohlener redaktioneller Inhalt





Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.



Zwischenstand am Montag, 28. Februar, um 16.20 Uhr: Bisher haben 532 Personen an unserer Umfrage des Tages teilgenommen. 29 Prozent waren der Meinung, man sollte trotz des Krieges in der Ukraine Karneval feiern. 65 Prozent finden es dagegen geschmacklos angesichts der schlimmen Ereignisse vor unserer Haustür. Unentschieden waren sechs Prozent.