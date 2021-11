Danny Fenster : Myanmar: Militärgericht verurteilt US-Journalist zu elf Jahren Haft

Unter anderem Anstiftung zum Aufruhr und Terrorismus – das wirft ein Militärgericht in Myanmar dem US-Journalisten Danny Fenster vor. Der 37-Jährige muss nach dem Urteil nun für elf Jahre in Haft.

Yangon | Ein in Myanmar festgenommener amerikanischer Journalist ist von einem Militärgericht zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Urteil vom Freitag geht es um drei Anklagepunkte, darunter Anstiftung zum Aufruhr, wie der Arbeitgeber des verurteilten Danny Fenster am Freitag mitteilte. Vor wenigen Tagen hatte die Justiz in dem Krisenland Anklage in zw...

