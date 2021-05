Waggons abgestürzt : Schweres U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt: Mindestens 15 Tote

In der Metropole Mexiko-Stadt ist eine U-Bahnbrücke zum Teil eingestürzt und eine Bahn dabei verunglückt.

Mexiko-Stadt | Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen getötet und rund 70 weitere verletzt worden. Das teilten die Behörden am Dienstag mit. 34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Mexikanische Medien veröffentlichten Bilder von Überwachungska...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.