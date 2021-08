Aktion von True Fruits : Rechte Smoothies? Edeka schickt AfD-Flaschen zurück

Fruchtsmoothie und Bildungsangebot in einem? Dieses Konzept hat das Unternehmen True Fruits in die Tat umgesetzt – die AfD-Flasche kam bei der Supermarktkette Edeka allerdings gar nicht gut an.

Hamburg | Pünktlich zur bevorstehenden Bundestagswahl hat der Getränkehersteller True Fruits Smoothie-Flaschen auf den Markt gebracht, die jeweils mit einem Auszug des Parteiprogrammes von einer der sechs großen Parteien im Bundestag bedruckt sind: die Linken, die Grünen, SPD, CDU, FDP und die AfD. Für jede Partei sind neun Aussagen abgedruckt – doch nicht j...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.