Naturkatastrophen : Tropensturm bringt Erdbebenregion in Haiti Regenmassen

Nach dem Erdbeben in Haiti gibt es mehr als 1400 Todesopfer zu beklagen. Und jetzt setzt der Tropensturm „Grace“ den Menschen zu.

Saint-Louis-du-Sud | Nach dem Erdbeben in Haiti mit mehr als 1400 Toten haben starke Regenfälle die betroffene Region im Südwesten des Karibikstaates heimgesucht. Das dafür verantwortliche Tiefdruckgebiet „Grace“ sei mittlerweile wieder zu einem Tropensturm erstarkt und ziehe gen Westen Richtung Jamaika weiter, teilte das US-Hurrikanzentrum am frühen Dienstagmorgen (Or...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.