Im Alter von 77 Jahren : Trauer um Schauspieler und Sänger: Volker Lechtenbrink ist tot

Er sang, spielte und inszenierte: Der deutsche Schauspieler Volker Lechtenbrink ist gestorben.

Hamburg | Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren am Montag im Kreise seiner Familie an den Folgen einer schweren Erkrankung, wie seine Agentur und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg mitteilten. 60 Jahre auf der Bühne Der 1944 geborene Lechtenbrink stand schon als Jugendlicher vor der Kamera. I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.