Tiere verschüttet : Trauer im Tierpark: Alle Erdmännchen sterben bei Unfall

Die quirligen und frechen Erdmännchen sind in Zoos besonders beliebt. Umso bestürzter sind die Fans der Tiere nach einem tödlichen Unfall im Tierpark Hellabrunn.

München | Trauer in Hellabrunn: Bei einem Unfall sind alle vier Erdmännchen des Münchner Tierparks ums Leben gekommen. Die Tiere hätten in einer selbstgegrabenen Höhle geschlafen und seien offenbar nachts vom Erdreich verschüttet worden, teilte die Leitung des Zoos am Freitag mit. Am Donnerstagmorgen hätten Tierpfleger die Erdmännchen Ruanda, Quodo, Quimbele un...

