Trauer um Berühmtheiten : Todesfälle 2022: Diese Promis sind in diesem Jahr gestorben

Welche Musiker, Schauspieler, Sportler und andere Prominente aus Deutschland und der Welt starben im Jahr 2022? Hier finden Sie einen chronologischen Überblick.

Berlin | Eine chronologisch absteigende Übersicht der prominenten Todesfälle 2022: Modedesigner Nino Cerruti (15. Januar) Der bekannte italienische Modedesigner Nino Cerruti ist gestorben. Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont. Cerruti galt als ein Pionier der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert. In de...

