Kriminalität : Tötung einer 16-Jährigen - Verdächtige schweigen

Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren, die beiden Verdächtigen sind in U-Haft - doch bisher machen sie keine Aussagen.

Memmingerberg | Nach der Tötung einer 16-Jährigen im Allgäu in Bayern haben sich die beiden Verdächtigen bislang nicht zu den Mordvorwürfen gegen sie geäußert. Die 15-Jährige und der 25 Jahre alte Mann hätten in den Vernehmungen und vor der Haftrichterin „von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen am Mittwoc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.