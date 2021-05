Friedrichshafen : Tödlicher Unfall: Fahrer stirbt, Schwangere verletzt, Kind per Not-Kaiserschnitt geboren

Auf den Weg zur Klinik ist es in Friedrichshafen zu einem tragischen Unfall gekommen. Zwei weitere Frauen schwer verletzt.

Friedrichshafen | Mit einer hochschwangeren Frau auf der Rückbank ist der Fahrer eines Autos am Friedrichshafener Klinikum gegen eine Betonmauer geprallt. Der Fahrer des Wagens sei bei dem Unfall am Freitag gestorben, teilte die Polizei in Baden-Württemberg mit. Die schwangere 31-Jährige im Wagen des Mannes, eine Familienangehörige des Fahrers, musste nach dem Unfall a...

