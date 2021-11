Schleswig-Holstein : Tödlicher Messerstich auf 16-Jährigen - Jugendstrafe

Ein 19-Jähriger ersticht in Flensburg einen drei Jahre jüngeren Jugendlichen - die Tat am Karfreitag löst tiefe Betroffenheit aus. Nun hat das Landgericht Flensburg sein Urteil verkündet.

Flensburg | Es war eine Tat, die große Bestürzung nicht nur in Flensburg auslöste. Ein 19-Jähriger sticht an Karfreitag gegen 18.20 Uhr auf einer Aussichtsplattform oberhalb der Stadt in der Nähe der dänischen Gemeinschaftsschule Duborgskolen einem drei Jahre jüngeren Jugendlichen mit einem Küchenmesser ins Gesicht. Dieser hatte ihn zuvor am Kragen gepackt und...

