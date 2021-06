Eskalierter Streit : Tödliche Schüsse in Hannover: Mutmaßlicher Todesschütze stellt sich

Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf einen anderen Autofahrer in Hannover hat die Suche ein Ende. Der Tatverdächtige hat sich der Polizei – wie zuvor angekündigt – gestellt.

Hannover | Nach dem gewaltsamen Tod eines 30 Jahre alten Autofahrers in Hannover hat sich ein seit Donnerstag gesuchter Mann den Ermittlern gestellt. Der 32-Jährige sei am Montagnachmittag der Haftrichterin vorgeführt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover der dpa. Lesen Sie die Hintergründe hier nach: Was wir wissen – und was nicht: Po...

