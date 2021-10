Frühere Pannen mit Giftspritze : Todesstrafe in den USA: Oklahoma richtet Mörder hin

Erstmals seit mehr als sechs Jahren haben die Behörden im US-Bundesstaat Oklahoma wieder einen Todeskandidaten hinrichten lassen.

Washington | Der verurteilte Mörder John Marion Grant wurde am Donnerstag in einem Gefängnis in McAlester exekutiert, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte. Laut der Zeitung "The Oklahoman" wurde dem 60-Jährigen ein tödliches Gift gespritzt. Grant war 1999 wegen Mordes an einer Mitarbeiterin einer Gefängnis-Cafeteria zum Tode verurteilt worden – die Tat hatte ...

