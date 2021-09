Kriminalität : Tod einer 16-Jährigen - Tatverdächtiger kommt in Psychiatrie

Ein Mädchen wird in einer sächsischen Kleinstadt erstochen. Ein Tatverdächtiger wird nach ein paar Tagen gefasst. Er ist noch jünger als das 16-jährige Opfer.

Görlitz/Großröhrsdorf | Nach dem gewaltsamen Tod eines 16 Jahre alten Mädchens in Großröhrsdorf in Ostsachsen kommt der 15-jährige Tatverdächtige in die geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses. Das ordnete ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Bautzen an, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Görlitz mit. Der Jugendliche war am Donnersta...

