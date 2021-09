Regierung : Thronrede ohne Jubel - Königspaar im Popularitäts-Tief

Schwere Corona-Zeiten für das Königspaar. König Willem-Alexander und Königin Máxima müssen wegen der Corona-Maßnahmen erneut ihre traditionelle Kutsch-Fahrt durch Den Haag streichen.

Den Haag | Zum zweiten Mal in Folge erlebten die Niederlande ihren traditionellen „Prinsjesdag“ ohne königliche Pracht und Jubel von Oranje-Fans. König Willem-Alexander hielt am Dienstag vor den Mitgliedern des Parlaments die Thronrede in Den Haag und eröffnete damit das parlamentarische Jahr. Wegen der Corona-Maßnahmen waren aber erneut die traditionelle Kut...

