Auftritt von Zeynep Avci : Dieser türkische Song von „The Voice of Germany“ begeistert Millionen

Bei der Castingshow "The Voice of Germany" des Senders ProSiebenSat.1 hat Sängerin Zeynep Avci mit einem türkischen Song die Coaches überzeugt. Der Clip wurde bereits Millionen Mal angehört.

Berlin | Die elfte Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" bei ProSiebenSat.1 ist am 7. Oktober gestartet. In den ersten Runden, den sogenannten "Blind Auditons", treten die Kandidaten und Kandidatinnen an, ohne dass die Coaches sie sehen. Nico Santos, Mark Forster, Sarah Connor und Johannes Oerding dürfen sich erst umdrehen, wenn sie von einem Kandidat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.