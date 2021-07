Zwei Todesopfer : Mann schießt bei Gartenfeier um sich – Gäste steinigen ihn

Ein Mann gerät auf einer Gartenparty in Texas in Streit – und schießt um sich. Er wird von Gästen verfolgt und zu Tode gesteinigt.

Fort Worth | Nach Schüssen bei einer Feier in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas haben Partygäste den mutmaßlichen Täter verfolgt und mit Steinen erschlagen. Wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte, kamen bei dem Zwischenfall zwei Menschen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Related content Der Mann war demnach in der Nacht zum Montag auf einer...

