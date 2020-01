Einblicke in das Leben des Superstars : Taylor-Swift-Doku "Miss Americana" – erster Trailer im Netz

In dem Dokumentarfilm wird der Aufstieg von Taylor Swift mit seltenen Einblicken in das Leben des Stars beleuchtet.

Avatar_shz von dpa

23. Januar 2020, 07:52 Uhr

Popstar Taylor Swift (30) hat den ersten Trailer für eine Dokumentation über die Sängerin ins Netz gestellt. "Es hat lange gedauert", schrieb Swift am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram mit dem Hinweis, dass die Doku "Miss Americana" am 31. Januar auf Netflix und in einigen Kinos starte. Die Pop-Ikone verlinkte den zweiminütigen Trailer zu dem Film von Emmy-Preisträgerin Lana Wilson, der einen seltenen Einblick in das Leben des Stars gibt. In dem Film spricht die Grammy-Gewinnerin über private Krisen, Auszeiten und ihren kreativen Prozess.





Im Laufe ihrer Karriere habe sie immer wieder die Vorgabe bekommen, "ein nettes Mädchen" zu sein. "Ich wurde die Person, wie jeder sie haben wollte", räumt Swift in einem Interview ein. Doch nun fühle es sich richtig gut an, den Maulkorb abgelegt zu haben. Zuletzt hat sich Swift immer mehr politisch und gesellschaftlich positioniert, etwa für die US-Demokraten und für das Gleichstellungsgesetz "Equality Act" stark gemacht.



Taylor Swift wird 30: Diese Songs machten sie berühmt

Im vorigen Herbst brachte Swift mit "Lover" ihr siebtes Album heraus. Aus mehreren Songs spricht Kritik an der Politik des US-Präsidenten Donald Trump. In "Miss Americana & The Heartbreak Prince" etwa singt sie, getarnt als Liebeslied, von der "faded glory" (etwa: dem verblassten Ruhm) der USA.