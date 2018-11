Sing meinen Song 2019 : Vox-Tauschkonzert: Michael Patrick Kelly neuer Gastgeber

Michael Paddy Kelly richtet sich im Fernsehen ein: Nach "The Voice" wird er Gastgeber der Vox-Show "Sing meinen Song".

von Daniel Benedict

06. November 2018, 11:17 Uhr

Berlin | Michael Patrick Kelly wird zum Dauergast im Musikfernsehen. Gerade erst hat er als Coach der Pro-Sieben-Sat.1-Show "The Voice of Germany" debütiert, schon folgt das nächste Format: Als Gastgeber des Vox-Formats "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" singt Paddy Kelly im nächsten Jahr auch für die RTL-Gruppe.

MG RTL D / Pino Brönner

Paddy Kelly und das Tauschkonzert



Nach nur einem Jahr gibt Mark Forster das "Tauschkonzert" an Paddy Kelly ab. Die Begründung liefert Vox in der Pressemitteilung gleich am Anfang: "In der vierten Staffel war der Sänger noch selbst Gast in der Musik-Event-Reihe und sorgte mit seiner Folge für den Allzeit-Quoten-Rekord." In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Episode demnach einen Marktanteil von über 20 Prozent. Zum Vergleich: In Mark Forsters fünfter Staffel sank der Wert auf nur noch 9,2 Prozent, wie "Quotenmeter.de" berichtet – immer noch über Senderschnitt, aber eben auch unter den Erwartungen an das Hit-Format von Vox. Nach Forster, The BossHoss und drei vom künftigen DSDS-Juror Xavier Naidoo präsentierten Staffeln ist Kelly der vierte Gastgeber der Show.

Wer tauscht mit Michael Patrick Kelly die Songs?

Auch die übrigen Musiker der 2019er-Ausgabe des Tauschkonzerts hat Vox bekannt gegeben. Nachdem in den vergangenen Jahren immer auch ältere Künstler wie Mary Roos, Hartmut Engler oder der Alphaville-Star Marian Gold mit von der Partie waren, fehlt diese Klangfarbe diesmal. Stattdessen ist mit Jennifer Haben eine Vertreterin der Metal-Szene dabei. Hier die Übersicht der Vox-Sänger des kommenden Jahres:

Milow,



Johannes Oerding,



Wincent Weiss,



Jennifer Haben,



Alvaro Soler,



Jeanette Biedermann.



Sendetermine der neuen Staffel und des Weihnachtskonzerts

Die sechste Staffel des "Tauschkonzerts" zeigt Vox im Frühjahr 2019. Vorher stimmt der Sender mit der Sonderausgabe „Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert“ auf die Adventszeit ein. Schon am Dienstag, dem 27. November, besingen die Künstler der vergangenen Staffel dabei den Schnee und den Weihnachtsmann: Mark Forster, Johannes Strate, Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes und Leslie Clio.

