Angriff bei Oslo : Täter mit Bogen bewaffnet? Tote nach Gewalttat in Norwegen

Ein bewaffneter Täter hat in der Nähe von Oslo mehrere Menschen angegriffen, es gibt Tote und Verletzte. Die Polizei warnte vor einem Bogenschützen.

Oslo | Mehrere Menschen sind bei einer Gewalttat in Norwegen verletzt und getötet worden. Ein bewaffneter Täter habe im Zentrum der Stadt Kongsberg südwestlich von Oslo mehrere Menschen verletzt, es gebe auch Tote, sagte der zuständige Polizeichef Øyvind Aas am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz. Die zuständige Polizeibehörde hatte am Abend per Twitt...

