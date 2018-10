Einstufung bei Hauptuntersuchung : TÜV Nord: Bruchteil der geprüften Autos fällt unter neue Mängelkategorie

Die TÜV Nord AG mit Sitz in Hannover hat Tochtergesellschaften in mehr als 70 Ländern und sieht sich als Dienstleister für Technologie und Sicherheit. Als technische Prüforganisation agiert sie in den Geschäftsbereichen Industrie-Service, Mobilität, Bildung, Rohstoffe, IT sowie Raumfahrt.