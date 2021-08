Wer als Ersatz einspringen soll : Podolski mit Corona infiziert: Was heißt das für „Das Supertalent“?

Nach nur einem Tag müssen die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Das Supertalent" schon wieder unterbrochen werden. Der Grund dafür: Juror Lukas Podolski hat Corona. Was bedeutet das für die Talentshow?

Köln | Fußball-Profi Lukas Podolski hat sich mit Corona infiziert. Das bestätigte er in einer Liveschalte mit der RTL Gruppe. "Mich hat es leider erwischt", sagte der 36-Jährige am Mittwoch. Er sei positiv getestet worden und befinde sich in Quarantäne. Er habe keine Symptome und fühle sich "wie in den letzten Tagen und Wochen", versicherte er. Seine Coro...

