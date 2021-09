Zwölftes Queen-Urenkelkind : Süße Neuigkeiten für Queen in Zeiten der Krise

Großbritannien kann sich über ein weiteres royales Baby freuen. Sieben Monate nach ihrer jüngeren Schwester Eugenie bringt nun auch Prinzessin Beatrice ein Kind zur Welt.

London | Für die britischen Royals wird 2021 zum Baby-Boomjahr: Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr hat die königliche Familie Nachwuchs begrüßt. Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice (33) brachte eine Tochter zur Welt, wie der Buckingham-Palast am Montag in London mitteilte. Das Kind, dessen Name noch nicht bekannt ist, ist das zwölfte Urenkelkind von König...

