Getötete US-Reisebloggerin : Suche nach Petitos Verlobtem: Menschliche Überreste gefunden

In einem Naturreservat in Florida haben Ermittler persönliche Gegenstände des flüchtigen Brian Laundrie sowie menschliche Überreste gefunden. Seine Verlobte Gabby Petito war Mitte September tot aufgefunden worden.

North Port | Im Fall Gabby Petito haben Ermittler bei der Suche nach dem vermissten Freund "Gegenstände von Interesse" sowie menschliche Überreste in einem Naturreservat gefunden. Diese seien am Mittwochmorgen im Carlton Reservat entdeckt worden, teilte das FBI in Tampa im US-Bundesstaat Florida mit. Es handele sich um einen Rucksack und ein Notebook. Die mutmaßli...

