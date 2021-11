Unfall : Sturz im Konzerthaus von Uppsala - zwei Männer tot

Die Besucher des Konzerthauses im schwedischen Uppsala wollten eigentlich eine Abba-Hommage sehen. Doch dann stürzt vor Konzertbeginn ein älterer Mann aus dem siebten Stock auf Menschen im Foyer.

Stockholm | Nach einem Sturz aus einem oberen Stockwerk des Konzerthauses in Uppsala (Schweden) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann im Alter von rund 80 Jahren sprang oder fiel nach Polizeiangaben vermutlich aus der siebten Etage des Gebäudes und traf einen anderen Mann am Boden, der sich wie viele andere am Dienstagabend wegen einer bevorstehenden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.