Am Balkon geklettert : Sturz aus dem 12. Stock: Lkw-Fahrer rettet Kleinkind

Vietnam feiert einen Lebensretter: Ein Lasterfahrer fing eine Zweijährige auf, die aus dem zwölften Stock gestürzt war.

Hanoi | In Vietnam ist ein zweijähriges Mädchen aus dem zwölften Stock eines Hochhauses gestürzt – und von einem Lastwagenfahrer gerettet worden. Das Kind überlebte leicht verletzt. Der 31-jährige Nguyen Ngoc Manh wird seither als Superheld gefeiert. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Hauptstadt Hanoi, wie die Zeitung "VnExpress" berichtete. Was ...

