Wetter : Sturmböen ab kommender Nacht - Verkehrsbehinderungen möglich

Viel Wind erwartet. In der kommenden Nacht pfeift von Westen her ein Tief über Deutschland. Es muss mit umstürzenden Bäumen gerechnet werden.

Offenbach am Main | Schwere Sturmböen, dazu kräftige Schauer und Gewitter - an diesem Donnerstag wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) richtig ungemütlich. Ab der zweiten Nachthälfte von Mittwoch auf Donnerstag greife das Sturmfeld eines Tiefs von Westen her auf Deutschland über, sagte der DWD in Offenbach. Es müsse mit Verkehrsbehinderungen durch ...

