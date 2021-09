Kriminalität : Studie zu sexueller Gewalt in der Familie wird vorgestellt

Es sind erschütternde Berichte von Frauen über ihren sexuellen Missbrauch als Mädchen. Oft passierte es in Familien, einem Raum, der nach außen abgeschottet war.

Berlin | Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stellt am Dienstag (11.00 Uhr) eine Studie zur sexuellen Gewalt in der Familie vor. Dabei geht es auch um die gesellschaftliche Aufarbeitung dieses lange verdrängten Themas von 1945 bis in die Gegenwart. Die Kommission wurde 2016 von der Bundesregierung einberufen. Seitdem meld...

