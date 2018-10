Repräsentative Umfrage : Studie zeigt: Die Deutschen sind gar nicht so ängstlich

Im Vergleich mit zwölf anderen Nationen kommt Deutschland auf den zweitbesten Wert.

von dpa

24. Oktober 2018, 08:23 Uhr

Berlin | "German Angst": Die Furcht der Deutschen vor allen möglichen Dingen und Entwicklungen ist auch international zum Sprichwort geworden. Dabei sind die Deutschen im Vergleich gar nicht besonders ängstlich. Nur ein Land in Europa kommt in einer Studie auf bessere Werte.

Die Menschen in der Bundesrepublik haben demnach keine besonders starken Sicherheitsbedenken. In einer repräsentativen Studie des IT-Beratungsunternehmens Unisys kam Deutschland im Vergleich mit zwölf anderen Nationen auf den zweitbesten Wert. Nur in den Niederlanden waren die Menschen noch weniger besorgt. Bei der Umfrage wurden die Menschen befragt, ob sie Angst vor persönlichen Bedrohungen wie Unfall, Krankheit, Kriminalität und Naturkatastrophen haben oder um die nationale Sicherheit besorgt sind.

In dem "Unisys Security Index" erzielten die Philippinen (232 Punkte), Kolumbien (216) und Malaysia (215) die höchsten Unsicherheitswerte. Die USA (163) landeten mit Mittelfeld, während Deutschland (127) und die Niederlande (109) am besten abschnitten.

Die größten Sorgen (48 Prozent) machen sich die Menschen in Deutschland der Studie zufolge um den Identitätsdiebstahl im Internet. Danach folgt die Angst vor Terrorismus und Krieg (46 Prozent). Um die persönliche Sicherheit und die persönliche finanzielle Situation machen sich dagegen jeweils nur ein Viertel der Befragten Sorgen.