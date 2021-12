Spielen mit gutem Gewissen : Spielzeug fürs Klima: Wie die Hersteller nachhaltiger werden wollen

Über drei Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich für Spielzeug aus. Das meiste besteht aus Plastik, vieles geht schnell kaputt und landet im Müll. Viele namhafte Hersteller wollen nun reagieren und nachhaltiger werden.

Nürnberg | Jedes Jahr an Weihnachten bietet sich in vielen Familien das gleiche Bild: Unter dem Baum türmen sich neben zerrissenem Geschenkpapier etliche Kartons, Plastikhüllen und Tüten, in denen das begehrte Spielzeug verpackt war – das ebenfalls oft alles andere als nachhaltig ist. Viele Spielzeuge bestehen hauptsächlich aus Plastik, halten nicht lange oder v...

