Grünes Gewölbe in Dresden : Spektakulärer Juwelendiebstahl: Polizei fasst den letzten Tatverdächtigen

Eineinhalb Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe hat die Polizei den letzten mutmaßlichen Juwelendieb gefasst.

Berlin/Dresden | Knapp eineinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden sind alle derzeit dringend Tatverdächtigen gefasst. Bei einer Razzia am Montagabend wurde der seit November 2020 gesuchte Zwilling aus einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan in einer Wohnung in Berlin-Neukölln festgenommen, wie die Staatsanwaltsch...

