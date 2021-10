Kölner Rapper : Song von Eko Fresh ist jetzt Schullektüre

„Opa, der war für dich!“ So kommentierte Rapper Eko Fresh die Aufnahme seines Songs „Der Gastarbeiter“ in ein Schulbuch.

Köln | Ein Song des Kölner Rappers Eko Fresh hat es in ein Schulbuch geschafft. Der Text des Titels „Der Gastarbeiter“, der sich mit seiner Herkunft auseinandersetzt, ist demnach in einem Lesebuch abgedruckt worden („Er wollt, dass wir's einmal besser haben, weil die Gründe für den Umzug bestimmt nicht am Wetter lagen“). Die Veröffentlichung teilte Eko Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.