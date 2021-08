Wetter : Sommer kommt nicht in die Gänge

Wolken, Schauer und Gewitter werden uns auch die nächsten Tage begleiten. Ab Mittwoch ist allerdings Besserung in Sicht. Das Freibad lockt.

Offenbach am Main | Mit Sommerwetter ist auch in den kommenden Tagen in Deutschland nicht zu rechnen. Stattdessen gebe es viele Wolken und immer wieder Schauer oder Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. „Irgendwie will der Sommer nicht so richtig in die Gänge kommen.“ Aktuell ist dafür das Tief „Iolaos“ mit Kern über den Britischen Inseln ...

