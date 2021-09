Umfrage des Tages : Sollten SUV-Fahrer höhere Parkgebühren zahlen?

Größer, breiter, schwerer: Geländewagen für die Stadt, kurz SUV, verstopfen die Innenstädte. Sollten die Besitzer deshalb bei den Parkgebühren mehr zur Kasse gebeten werden? Stimmen Sie ab!

Flensburg | In der vergangenen Woche machte die Meldung der Stadt Tübingen Schlagzeilen. Dort hat die Verwaltung entschieden, dass das Parken teurer wird. Halter eines normalen Wagens sollen für einen Anwohnerparkausweis in der Universitätsstadt ab dem kommenden Jahr 120 Euro zahlen, wie der der städtische Klimaausschuss am Montag beschloss. Fahrer schwerer Wagen...

