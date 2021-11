Notfälle : Sicherheitskräfte suchen vermisste Jugendliche in Frankreich

Eine junge Frau geht im französischen Laval joggen und kehrt nicht zurück. Hatte sie einen Unfall? Wurde sie entführt? Insgesamt 200 Sicherheitskräfte machen sich auf die Suche.

Laval | In Nordwestfrankreich suchen 200 Sicherheitskräfte nach einer vermissten jugendlichen Joggerin. Untersuchungen zu einer möglichen Entführung seien eingeleitet worden, sagte Céline Maigné, Staatsanwältin von Laval, am Dienstag. Die Ermittlungen liefen aber noch in alle Richtungen. Neben einem Verbrechen könne sich auch ein Unfall ereignet haben oder...

