TV-Star gestorben : Sherlocks Vermieterin: Schauspielerin Una Stubbs ist tot

Die Fans kennen sie aus den "Barnaby"-Krimis und als Vermieterin von "Sherlock": Die britische Schauspielerin Una Stubbs ist gestorben.

Edinburgh | Die britische Schauspielerin Una Stubbs ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren zuhause in Edinburgh, wie ihre Agentin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In einer Mitteilung ihrer Familie hieß es, sie sei friedlich an den Folgen einer altersbedingten Krankheit gestorben. Sie spielte in der britischen "Lindenstraße" Dem deut...

