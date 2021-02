Wetterphänomen : „Seltsames Licht“: Süddeutsche wundern sich über gelben Himmel

Während in Norddeutschland heftige Schneefälle erwartet werden, erreicht Süddeutschland ein Gruß aus der Wüste.

Stuttgart/München | Staub aus der Sahara hat in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs den Himmel in ein trübes Licht getaucht. In den sozialen Netzwerken teilten einige Süddeutsche verwundert Fotos und beschrieben ein "seltsames Licht". "Wenn man in München rausschaut zum ...

