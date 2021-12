Zulassung in der Schweiz : Selbstmord auf Knopfdruck: Warum es die Sterbe-Kapsel „Sarco“ gibt

Sterbehilfe durch die sogenannte "Sarco"-Kapsel wurde in der Schweiz zugelassen. Ab 2022 sollen Menschen ihrem Leben so ein Ende ohne Giftspritze bereiten können. Das sagt der Erfinder – und so sind die Reaktionen.

Bern/Darwin | Sie sieht aus wie eine Tiefschlaf-Kammer aus einem Science-Fiction-Film – doch wer sich in die "Sarco"-Kapsel des ehemaligen Arztes Philip Nitschke legt, soll nie wieder aufwachen. Denn die Maschine ist darauf ausgerichtet, Menschen den Selbstmord per Knopfdruck zu ermöglichen. Mit einer kürzlich erfolgten Zulassung in der Schweiz nicht mehr nur in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.