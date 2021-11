Steigende Infektionszahlen : „Sehr besorgniserregend“: Was folgt aus der Risikobewertung des RKI?

Die Corona-Lage ist angespannt, das Robert Koch-Institut verschärft die Risikobewertung. Es gibt viel zu tun für die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, die noch am Freitag neue Beschlüsse verkünden wollen.

Berlin | Vor dem Hintergrund einer verschärften Risikobewertung durch das Robert Koch-Institut setzen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag ihre Beratungen über Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung fort. Am frühen Nachmittag (13 Uhr) wollen sie in Lindau am Bodensee nach Möglichkeit Beschlüsse verkünden. Weiterlesen: Bericht: Das steht in der B...

