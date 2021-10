Unwetter : Schwere Regenfälle verursachen Probleme in Griechenland

Weil es gar nicht mehr aufhören wollte zu regnen, kam es in Teilen Griechenlands zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind auch einige Ferieninseln.

Athen | Unwetter mit schweren Regenfällen haben in Griechenland erhebliche Behinderungen im Verkehr sowie Überschwemmungen verursacht. Hunderte Menschen mussten sich auf Dächer retten, um nicht in ihren überschwemmten Häusern zu ertrinken. Allein in Athen musste die Feuerwehr am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag mehr als 1400 Mal ausrücken, um Mensch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.