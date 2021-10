Kinostart „Résistance“ : Schweighöfer spricht über seine SS-Uniform und Til Schweigers Corona-Ideen

Im Kinofilm "Résistance" spielt Matthias Schweighöfer den NS-Mörder Klaus Barbie. Im Interview erzählt er vom Dreh in SS-Uniform, Plauschs mit US-Star Jesse Eisenberg und seiner Haltung zu Til Schweigers Corona-Thesen.

Berlin | Seine Komödien locken ein Millionenpublikum in die Kinos. Aber Matthias Schweighöfer kann sich auch für finstere Stoffe begeistern. Auf Netflix stürzte er sich gerade erst in die Zombie-Apokalypse von „Army of the Dead“. Sein neuer Film erzählt vom realen Grauen der NS-Zeit: In der Filmbiografie „Résistance“ (Filmstart am 14. Oktober) trägt Schweighöf...

