Vorfall in Schweden : Vorschulkind erschreckt seinen Lehrer mit echter Granate

In Schweden findet ein Kind ein gefährliche Granate und bringt sie mit zur Schule. Sprengstoffexperten müssen anrücken.

11. September 2019, 14:50 Uhr

Kristianstad | Mit einer gefundenen Granate hat ein Kind in einer Vorschule in Schweden Angst und Schrecken verbreitet. Die von einem Lehrer alarmierte Polizei sperrte die Umgebung der Schule in Kristianstad ab, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Sprengstoffexperten machten die Granate unschädlich.

Darum brachte das Kind die Granate mit zur Schule

"Wir wissen nicht, welche Schäden es gegeben hätte", wenn sie explodiert wäre, sagte ein Polizeisprecher. Das Kind hatte die Granate im Sommer auf einem militärischen Übungsgelände in der Nähe gefunden. Es wollte sie am Dienstag in der Schule seinen Freunden zeigen.

