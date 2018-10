Opfer nicht mehr in Lebensgefahr : Schüsse auf Mann in Hagen – Großfahndung nach Täter dauert an

Ein Mann wurde am Freitagagabend vor einem Wettbüro in Hagen niedergeschossen – die Fahndung nach den Tätern läuft.

Hagen | Nach Schüssen auf einen Mann in der Hagener Innenstadt fahndet die Polizei weiter nach einem oder mehreren Tätern. Das Opfer war am Freitagabend auf offener Straße vor einem Wettbüro angeschossen worden und zusammengebrochen. Der 25-Jährige wurde in einer Notoperation gerettet, hieß es am Samstag. Medienberichte, nach denen die Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto abgegeben worden seien, bestätigten die Behörden nicht.

Schlagring sichergestellt

Polizeibeamte der eingerichteten Mordkommission hatten Freitagnacht einen zunächst Verdächtigen geschnappt und vorläufig festgenommen. Der Mann sei aber inzwischen wieder frei, wie mitgeteilt wurde. Am Tatort wurde ein Schlagring sicher gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu den Hintergründen der Tat.