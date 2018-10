Waffengewalt in den USA : Tote nach Schüssen an Synagoge in Pittsburgh – Mutmaßlicher Schütze gefasst

Bei einer Schießerei in den USA sind in einer voll besetzten Synagoge mehrere Menschen gestorben.

von dpa

27. Oktober 2018, 17:09 Uhr

Pittsburgh | An einer Synagoge in Pittsburgh ist es zu Schüssen gekommen. "Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Samstag am Tatort vor Journalisten. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen worden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Später sprach er von "mehreren Opfern."

Die Stadtverwaltung Pittsburgh hatte zuvor Medienberichte bestätigt, wonach es zu Schüssen an der Synagoge gekommen war. Der Sender Fox News sowie weitere US-Medien sprachen von mindestens vier Toten, insgesamt seien acht Menschen angeschossen worden. Der Sender CBS sprach von sieben bestätigten Toten. Darunter seien auch mindestens zwei Polizisten. Die Schüsse sollen im dritten Stock des Gotteshauses gefallen sein.



Fernsehbilder zeigten, wie im Pittsburgher Viertel Squirrel Hill, einer Gegend, wo auch viele Menschen jüdischen Glaubens wohnen, ein großes Polizeiaufgebot auffuhr. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht.

Die Synagoge sei – wie es typisch am Samstag ist – voller Menschen gewesen. Die Polizei habe mehrere Notrufe von Menschen bekommen, die sich in dem Gotteshaus verschanzt hätten. Nach Medieninformationen soll sich der Schütze im dritten Stock des Gebäudes eingesperrt haben.

US-Präsident Donald Trump rief die Menschen in der Gegend via Twitter dazu auf, Schutz zu suchen.