Warnung vor Straßenglätte : Schneeregen und Sturmböen am Mittwoch in SH

Es wird ein ungemütlicher Tag. Autofahrer sollten sich vor allem am Morgen vorsehen, denn es herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Kiel | Der Norden muss sich auf einen recht ungemütlichen Mittwoch mit Schnee, Schneeregen und Regen einstellen. Grund dafür sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Ausläufer eines Sturmtiefs, das von der Irischen See in Richtung Nordsee zieht. Am Morgen sei im Binnenland auch mit glatten Straßen zu rechnen. An den Küsten könne es außerdem st...

